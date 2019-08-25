Под Чебоксарами пять человек погибли в ДТП

В результате столкновения двух автомобилей в Шемуршинском районе Чувашской республики погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«На территории Шемуршинского района Чувашской Республики произошло ДТП с участием автомашин Toyota Corolla и «Лада Веста». В результате ДТП водитель иномарки и 27-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Погибли 31-летняя пассажирка иномарки, водитель «Лады» и трое его пассажиров: мужчины в возрасте 42 и двое по 47 лет.

Предполагается, что 23-летний водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения.

Автомобили зарегистрированы в Ульяновской области. Возбуждено уголовное за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).