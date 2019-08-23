Архангельский губернатор опроверг сообщения о втором взрыве на полигоне

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал недостоверными сообщения, согласно которым на полигоне под Северодвинском во время испытания 8 августа ракеты с радиоизотопным источником питания произошел второй взрыв.

Орлов сослался на слова президента Владимира Путина, отметив, что тот «уже дал исчерпывающую информацию по данному вопросу, обнародовал абсолютно проверенные сведения».

Губернатор также указал, что последствия инцидента «не несут никакой угрозы», а «все остальное – очередной виток дезинформации». На уточняющий вопрос «Интерфакса», являются ли дезинформацией сообщения о втором взрыве под Северодвинском, Орлов сказал: «Да».

Ранее западные СМИ со ссылкой на Норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений сообщили, что инцидент 8 августа в Архангельской области якобы сопровождался не одним, а двумя взрывами.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены.

19 августа президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу журналистов прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.