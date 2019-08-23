В Кремле заверили в достоверности получаемых данных по аварии под Северодвинском

Президент Владимир Путин получает объективную и достоверную информацию о последствиях инцидента под Северодвинском, введение главы государства в заблуждение на этот счет исключено, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я вам могу сказать ответственно, что в наше время это исключено: [есть] множество источников, по которым президент получает информацию», – передает ТАСС слова Пескова.

Тем временем пресс-служба администрации Архангельской области сообщает, что московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавших при ЧП в Неноксе 8 августа.

«Обследование прошли более 110 человек - это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона. Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено», – говорится в сообщении.

Специальное дополнительное обследование в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И Бурназяна ФМБА России в Москве прошли 20 врачей. Исследования проводились на спектрометре ионизирующих излучений человека.

Из-за того, что на конец августа приходится пик авиаперевозок, было принято решение развернуть соответствующую мобильную лабораторию в Архангельске. Специалисты центра им. Бурназяна и все необходимое оборудование были доставлены в Архангельск специальным бортом.

«Развернутая в Архангельске мобильная лаборатория работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве. В частности, применялись приборы МКС СРП-8А, ДКС-96, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы», – заявили в администрации.

По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов. У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, носпециалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе.

По словам Пескова, в современной России ситуация, которая произошла в СССР с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС, невозможна.



«Мы с вами не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Я могу вам сказать ответственно, что это исключено. Множественность источников, по которым президент получает информацию, – раз. Скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как тогда были с Чернобылем, они невозможны», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Он добавил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин сериал HBO «Чернобыль».

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу представителей западных СМИ прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.

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