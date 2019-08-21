Родственники Хачатуряна подали иск о клевете к его супруге

Сестра убитого дочерьми Михаила Хачатуряна и ее супруг подали в Солнцевский суд Москвы гражданский иск о защите чести и достоинства на 1 млн рублей. Об этом сообщила их адвокат Юлия Нитченко, уточнив, что ответчиком по иску заявлена супруга Михаила.

«Наира Хачатурян и ее муж Геннадий Мусаэлян только что подали гражданский иск за клевету в Солнцевский районный суд в отношении матери дочерей Аурелии Дундук. Родственники Михаила требуют возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей», – сообщила Нитченко ТАСС.

Отмечается, что Аурелии Дундук в программе на «Первом канале» публично заявила, что Михаил Хачатурян в 1996 году применил к ней насильственные действия сексуального характера, в результате чего она забеременела и родила сына Сергея.

«Затем выяснилось, что Сергей Хачатурян не является сыном Михаила. Следовательно, ее заявление на телевидении не соответствует действительности и наносит моральный ущерб родственникам и репутации семьи», – сказано в иске.

Родственники Михаила Хачатуряна также подали заявление в ОВД «Останкинское». «Здесь уже решение о возбуждении уголовного дела будет принимать прокурор, и он будет подавать иск уже в мировой суд», – пояснила Нитченко.

Напомним, летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

А в июле 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца девушек по статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

В августе стало известно, что сотрудники СК России вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца в связи со смертью подозреваемого. Однако адвокат отметил, что «соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении, признаны установленными фактами».