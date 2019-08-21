Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае

В деревне Березник и поселке Чернушка Пермского края выпал град диаметром больше трех сантиметров, сообщил Центр географических информационных систем Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

По данным синоптиков, такой град выпал из-за поступления очень влажной и неустойчивой воздушной массы, а также одновременного прохождения холодного фронта, передает РИА «Новости».

Всего за прошедшие сутки в Перми выпал 31 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы.

«Это самый сильный ливень нынешнего лета. С начала августа в Перми выпало уже 160 мм (чуть больше двух месячных норм), а с начала лета – 364 мм. Это уже близко к рекордным суммам осадков лета 2015 и 2017 гг.», – пояснили метеорологи.

Фотографиями делятся местные жители в соцсети «ВКонтакте». На снимках град видно размером с перепелиное яйцо. В комментариях пользователи жалуются, что градом прибило весь урожай.

Ранее в Приморье начали эвакуировать людей из-за паводка, начавшегося в результате тайфуна «Кроса».