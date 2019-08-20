Во Владимирской области юным художникам расскажут о русских традициях

«Межнациональные пленэры юных художников на Владимиро-Суздальской Земле» мы проводим с начала 2000-х годов. Это уже 18-е мероприятие, которое направлено на укрепление межнациональных связей и дружбы народов», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель проекта для юных художников «Красна ты, Земля Владимирова» Николай Чебанов.

Организатор проекта рассказал, что в мероприятии, которое проходит с 17 по 23 августа, участвует 31 регион России, «от Чукотки до Калининграда, а также ребята из 30 стран мира». По словам собеседника, президентский грант в 4,5 млн рублей помог в расширении числа участников – сейчас их насчитывается 600 человек. Для сравнения, в первые годы проведения пленэра в нем участвовали 90 человек, а в прошлом году около 400.

«Приглашены были художественные школы, судьи художественного творчества и юные художники, в том числе иностранцы. И не просто иностранцы, а наши соотечественники, проживающие за рубежом. Для участия в конкурсе дети должны были прислать свои работы, после чего специальная комиссия отобрала 50 победителей», – рассказал Чебанов.

Он добавил, что для юных художников предусмотрена большая программа, задача которой – познакомить ребят с русскими традициями. Среди мероприятий – экскурсии, конкурсы, а также мастер-классы, на которых с детьми работают маститые художники и опытные преподаватели.

«Экскурсии проходят не только во Владимире, но и в Гороховце, Муроме, Боголюбово, Суздали. В Суздали ребята участвовали в Яблочном спасе, была большая ярмарка. В течение двух часов художники участвовали в блицконкурсе, делали зарисовку на тему «Яблочный спас», «Русь православная». 15 человек стали победителями и получили награды от Владимиро-Суздальского музея-заповедника», – отметил Чебанов.

Он также рассказал, что сегодня отдел культуры администрации Гороховецкого района тоже организовал блицконкурс, который называется «Древний Гороховец глазами юных художников», в рамках которого для детей предусмотрены интерактивные программы и экскурсии.

Напомним, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года. Всего в течение 2017-2019 годов Фонд президентских грантов организовал шесть конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 21 714 некоммерческих организаций. Ими было подготовлено и подано 53 268 социально значимых проектов. По итогам пяти конкурсов поддержано 8 430 проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.