Трамп поручил начать «новую эру» контроля за вооружениями

Президент США Дональд Трамп поручил принять меры для подготовки к будущему без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В документе также указано, что в перспективе Соединенные Штаты призывают Россию и Китай присоединиться к Вашингтону «в этой новой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира».

Ранее стало известно, что США собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, которая станет «вызовом» для России в Европе. Между тем средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Страны НАТО поддержали это решение.

При этом Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

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