Пентагону может не хватить денег на разработку ракет средней дальности

После выхода из ДРСМД Вашингтон сможет создавать новые ракеты средней дальности, однако средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в Палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.

Согласно проекту бюджета на 2020 финансовый год, администрация президент США Дональда Трампа запросила 96 млн долларов из бюджета на разработку ракет. Сенат, контролируемый республиканцами, поддержал выделение финансирования.

«Если вы урежете эти средства, это помешает министерству обороны дать ответ России на нарушение договора», – приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника в министерстве.

По его словам, блокировка финансирования со стороны демократов будет выгодна для России. В Пентагоне надеются, что Палата представителей и Сенат придут к единому решению и средства все-таки будут выделены. По словам пресс-секретаря комитета Сената по вооруженным силам, обсуждение этого вопроса должно состояться в ближайшие недели, передает Deutsche Welle.

Также в скором времени Пентагон должен провести обычные (не ядерные) испытания крылатых ракет наземного базирования, а в ноябре – баллистических ракет средней дальности.

Между тем, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей, демократ Адам Смит, раскритиковал выход США из ДРСМД. Он отметил, что новые испытания позволит Путину обвинить США в развязывании гонки вооружений.

С пятницы, 2 августа, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращает действие по инициативе Вашингтона. Госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из ДРСМД.

Ранее в пятницу Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Москва ранее подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.