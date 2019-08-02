Ливия освободила двоих российских моряков после трехлетнего плена

Глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил об освобождении в Ливии двух российских моряков, задержанных три года назад.

«Ливия начала процесс освобождения наших соотечественников из плена: сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков, которые томились в заточении целых три года», – передает «Интерфакс» слова Малькевича.

17 сентября минувшего2015 года стало известно о задержании танкера «Механик Чеботарев» под российским флагом и аресте 11 членов его команды ливийскими военными. Как сообщалось, судно пыталось контрабандой вывезти нефть из порта Зуара.

Напомним, в 2016 году сообщалось о задержании у берегов Ливии танкера с пятью россиянами, а затем и еще одного судна с тремя россиянами на борту.

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