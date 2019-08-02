Внучка Джона Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Внучка американского политика, бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди - младшего брата 35-го президента США – Сирша Кеннеди Хилл умерла от передозировки наркотиками, сообщают американские СМИ.

22-летняя Сирша Кеннеди Хилл была найдена мертвой в семейном поместье в Хайэннис-порт (штат Массачусетс), сообщает The New York Times.

В заявлении родственники девушки отметили, что «ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью».

Правоохранительные органы начали расследование. При этом официально причина смерти на данный момент не подтверждена.

Ранее Сирша Кеннеди признавалась, что у нее депрессия, которая началась еще в подростковом возрасте.

Она была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл – дочки Роберта Кеннеди и его супруги Этель Кеннеди.

Роберт Кеннеди (1925-1968 годы) был третьим из четырех сыновей семейства Кеннеди. С 1961 года по 1964 год занимал по назначению своего старшего брата – президента США Джона Кеннеди (1917-1963 годы) – пост генерального прокурора США.

Скончался 6 июня 1968 года после смертельного огнестрельного ранения в результате покушения.