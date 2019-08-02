В Бангкоке прогремел десятый взрыв

В Бангкоке в пятницу утром прогремели еще три маломощных взрыва, саперы обследуют еще два заряда, которые могут оказаться основными взрывными устройствами.

Как сообщает Nation TV, один взрыв произошел около 10.00 (06.00 мск) у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда. Там же были обнаружены два подозрительных предмета, которые сейчас осматривают саперы, передает РИА «Новости».

Еще два взрыва раздались приблизительно в то же время на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока.

Как сообщает телеканал, данных о пострадавших нет.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что серия взрывов произошла в пятницу утром в центре Бангкока, известно о двух пострадавших.