Фестивали на ВДНХ и в Парке Горького посетили более 100 тыс. человек

Фестивали на ВДНХ и праздничные мероприятия в Парке Горького посетили более 100 тыс. человек.

«Фестивальные площадки на ВДНХ в эту субботу к вечеру уже посетили 50 тыс. человек, а в Парке Горького, который отмечает день рождения, побывала 51 тыс. гостей», – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На главной выставке страны проходит фестиваль плова, а также фестиваль уличного искусства «Ритм моего города». В Парке Горького в выходные проходят мероприятия по случаю его 91-й годовщины. Для гостей парка приготовили необычные угощения, праздничный концерт и другие развлечения.

На фестивале плова на ВДНХ посетители познакомились с секретами приготовления среднеазиатского блюда.

В то же время, на Центральной аллее ВДНХ завершается вторая неделя фестиваля «Ритм моего города». Первая неделя была посвящена стрит-арту, вторая - спорту, а темой третьей недели станет уличная мода. Фестиваль проходит с 7 августа по 7 сентября.