Женщина родила детей с разницей в два с половиной месяца

В Казахстане 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца, сообщили в Минздраве.

Уникальный случай произошел в Уральске. Сперва женщина родила дочь на сроке 25 недель, а спустя два с половиной месяца родился сын, сообщает министерство в Facebook.

Врачи перинатального центра отметили, что у мамы двойни анатомическая особенность – двойная матка.

«По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо», – говорится в сообщении Минздрава.

Девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 см, вес сына составил 2,9 килограммов, а рост – 50 см.

Ранее сообщалось, что две женщины в возрасте старше 60 лет впервые родили ребенка в 2018 году.