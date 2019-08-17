Захарова высказалась о Калоеве как кандидате в депутаты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подачу в ряде СМИ новости о том, что Виталий Калоев, потерявший семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году, примет участие в выборах в городское собрание Владикавказа.

«Все, что телеканал Дождь считает нужным сообщить о Виталии Калоеве и его жизни. Тот случай, когда краткость – сестра подлости», – написала она в своем Facebook.

Ранее в пресс-службе отделения партии «Единая Россия» в Северной Осетии сообщили, что Калоев примет участие в выборах в городское собрание Владикавказа. «Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов», – сообщили РИА «Новости» в местном отделении партии.

В пресс-службе добавили, что по итогам предварительного голосования Калоев занял одно из лидирующих мест.

Напомним, Виталий Калоев был осужден на восемь лет за убийство Петера Нильсена, диспетчера компании Skyguide, который дежурил в ночь столкновения Ту-154 «Башкирских авиалиний» и Boeing компании DHL над Боденским озером в июле 2002 года. В результате столкновения погили 71 человек, в том числе жена и две дочери Калоева.

Во время следствия Калоев только частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после.

Россиянин был досрочно освобожден в ноябре 2007 года, после чего вернулся на родину. Летом 2018 года Калоев женился во второй раз. В конце 2018 года сообщалось, что у него родилась двойня.