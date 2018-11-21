У Виталия Калоева родилась двойня

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные победы России в 2018 году

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин и Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года
          Володин предложил Путину оценить Конституцию на соответствие реалиямОпубликовано видео отражения комплексами С-300 «массированной атаки» МиГ-31БМУ Виталия Калоева родилась двойняМинздрав назвал допустимую дозу мандаринов
          В Йемене сбили современный ударный беспилотник при помощи советской ракетыВ Совфеде предложили создать список иностранных политиков-русофобовРоссия добыла в 2018 году рекордный объем газаМэр Клинцов возместил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
          Американский оружейный эксперт предложил варианты для «апгрейда» автомата КалашниковаЕкатерина Андреева назвала телевидение «агрессивным» и «опасным для здоровья»В Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собойВ Москве подростка перемололо в снегоуборочной машине

          Главная тема


          Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

          «с намерением поиздеваться»


          В Британии календарь Минобороны назвали «леденящим душу рождественским приветом»

          гражданская авиация


          Российская авиакомпания отказалась от новых Airbus

          армия и вооружения


          Су-34 потренировались у границ Украины уничтожать системы ПВО

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          расследование инцидента


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Свобода вероисповедания


          Сергей Худиев: Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?

          У Виталия Калоева родилась двойня

             25 декабря 2018, 20:48
          Фото: Мукагов Владимир/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          У потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году Виталия Калоева родилась двойня.

          Об этом сообщил журналист Владимир Мамонтов в своем Facebook.

          По его словам, у Калоева родились мальчик и девочка.

          «17 лет тому назад его первая семья, супруга с двумя детьми, погибли в авиакатастрофе над Боденским озером. Он отсидел два года за убийство диспетчера, которого на тот момент считали виновным в трагедии. Спустя почти 20 лет в его доме вновь зазвучат детские голоса», – написал Мамонтов.

          Калоеву 62 года.

          Виталий Калоев был осужден на восемь лет за убийство Петера Нильсена, диспетчера компании Skyguide, который дежурил в ночь столкновения Ту-154 «Башкирских авиалиний» и Boeing компании DHL над Боденским озером в июле 2002 года. Калоев потерял жену и двух дочерей. Россиянин был досрочно освобожден в ноябре 2007 года, после чего вернулся на родину.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............