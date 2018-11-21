У Виталия Калоева родилась двойня

У потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году Виталия Калоева родилась двойня.

Об этом сообщил журналист Владимир Мамонтов в своем Facebook.

По его словам, у Калоева родились мальчик и девочка.

«17 лет тому назад его первая семья, супруга с двумя детьми, погибли в авиакатастрофе над Боденским озером. Он отсидел два года за убийство диспетчера, которого на тот момент считали виновным в трагедии. Спустя почти 20 лет в его доме вновь зазвучат детские голоса», – написал Мамонтов.

Калоеву 62 года.

Виталий Калоев был осужден на восемь лет за убийство Петера Нильсена, диспетчера компании Skyguide, который дежурил в ночь столкновения Ту-154 «Башкирских авиалиний» и Boeing компании DHL над Боденским озером в июле 2002 года. Калоев потерял жену и двух дочерей. Россиянин был досрочно освобожден в ноябре 2007 года, после чего вернулся на родину.