Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС в Петербург

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС в 2019-2020 годах в Санкт-Петербург.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в июле Путин заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России состоятся в Петербурге, а не в Челябинске, как было запланировано изначально.