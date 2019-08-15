Нафтогаз назвал срок распродажи активов Газпрома на 3 млрд долларов

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает до конца 2020 года получить около 3 млрд долларов от реализации активов Газпрома, взыскиваемых в рамках решения суда Стокгольма.

Как заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко в интервью «Экономической правде», до конца 2020 года Нафтогазу удастся взыскать около 3 млрд долларов.

«Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года», – сказал Витренко.

14 августа суд Люксембурга постановил исполнить решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов с Газпрома. В российской компании заявили, что прорабатывают дальнейшие шаги по защите своих интересов.