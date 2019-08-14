Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Суд Люксембурга постановил исполнить решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов с Газпрома, об этом сообщается в отчете российской компании.

«Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов», – говорится в отчете компании, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Газпром подал ходатайство об отмене решения, дата слушаний на данный момент еще не определена.

В июле руководство украинского «Нафтогаза» заявило, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции Газпрома в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Однако Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции Газпрома на октябрь 2019 года.

Между тем, летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые Газпром также обжаловал.