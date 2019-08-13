Грузия анонсировали строительство дороги к границе с Россией

Строительство дороги, ведущей к границе с Россией, начнется до конца этого года, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, через несколько дней власти Грузии подпишут соглашение о строительстве скоростной магистрали Квешети – Коби (край Мцхета – Мтианети), передает ТАСС.

«Это будет одним из сложных инженерных сооружений в Европе с одним из самых длинных тоннелей. Конечно же, проекту нужны инвестиции, и они уже привлечены и [соответствующие соглашения] подписаны», – сказал Бахтадзе.

Проект новой дороги подразумевает строительство шести мостов и пяти тоннелей. Участок будет включать самый длинный тоннель в Грузии (9 км) и современный арочный мост через реку Хадисцкали.

Стоимость проекта объездной дороги Квешети – Коби оценивается в 558,6 млн долларов. Азиатский банк развития выделит Грузии кредит в размере 415 млн долларов на строительство. Также финансирование в размере 60 млн долларов поступит от Европейского банка реконструкции и развития. Еще 83,6 млн долларов выделит правительство Грузии.

Ранее в Грузии сообщили, что пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10% после приостановления полетов из России в июле. Также туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии.

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