В Екатеринбурге водитель заставил ребенка убирать салон автобуса от рвоты

Прокуратура Чкаловсского района в Екатеринбурге начала проверку после публикации в СМИ видеозаписи, где водитель и кондуктор рейсового автобуса требовали от ребенка, которого стошнило, убираться в салоне.

«По предварительной информации, 10 августа 2019 года в дневное время в салоне рейсового автобуса № 19, следовавшего в сторону микрорайона Химмаш, несовершеннолетний мальчик почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило. Женщина кондуктор автобуса забрала у ребенка телефон, сообщив, что вернет после того, как мальчик приберет испачканный пол. Женщина вернула телефон ребенку после вмешательства других пассажиров. В районе остановки общественного транспорта «ДК «Химмаш» водитель рейсового автобуса, прекратив движение по маршруту, присоединился к незаконным требованиям кондуктора», – говорится в сообщении на сайте Свердловской прокуратуры.

На видеозаписи, опубликованной «E1.ru», водитель кричит на мальчика, которому стало плохо на заднем сидении. Мужчина требует, чтобы тот убрал за собой. За мальчика вступились пассажиры и посоветовали ребенку выйти из автобуса.

В ведомстве отметили, что маршрут обслуживает предприятие ООО «Ю-Ви-Эй-Транс». Прокуратура проверит соблюдение перевозчиком требований транспортной безопасности, а также оценит действия перевозчика по оказанию услуг по перевозки пассажиров.

В апреле кондуктор выгнала слабослышащую школьницу из автобуса из-за отсутствия сдачи. В феврале в Магнитогорске заболевшую девочку, желающую расплатиться за проезд порванной купюрой, высадили из автобуса на мороз.