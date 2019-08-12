Памфилова ответила на требование Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась о письме Ильи Яшина, попросившего ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить оппозиционных кандидатов.

Как пишет газета «Ведомости», Яшин направил письмо с таким предложением из спецприемника, где отбывает второй подряд административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Памфилова в комментарии Business FM сказала, что пока письмо Яшина не видела, но для переноса выборов должны быть веские основания, которых пока нет.

«Я первый раз слышу об этом письме. Приходите к нам в 11 часов в среду, мы как раз дадим ответ на вопросы об этой кампании, что касается нас. Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят. То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности», – пояснила Памфилова.

Фото обращения, написанного от руки, и его печатную расшифровку Яшин опубликовал в Twitter. «Используйте свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции», – написал Яшин

В пятницу, 9 августа, Центризбирком не удовлетворил жалобу Яшина и отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.