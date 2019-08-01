Беглов решил создать Совет по развитию здравоохранения

На встрече с главными врачами поликлиник Санкт-Петербурга врио главы города Александр Беглов предложил создать Совет по развитию здравоохранения при губернаторе.

Беглов отметил, что с осени город стал активно решать проблему нехватки поликлиник в районах новостроек, подчеркнув, что в 2019 году строители планируют сдать 25 объектов здравоохранения, 18 из них до конца года начнут прием пациентов. Еще 15 будут выкуплены у частных инвесторов за счет федеральных и городских средств. В общей сложности на это выделено 1 млрд 97 млн рублей, сообщается на сайте администрации Петербурга.

Большое внимание на встрече уделили проблеме кадрового дефицита. По словам руководителей учреждений здравоохранения, это создает высокую нагрузку на врачей и средний медперсонал, очереди в поликлиниках. Глава города предложил развивать систему поощрения врачей, особенно молодых специалистов. В частности, направить на доплаты средства страхового запаса ТФОМС. При этом дополнительные средства стимулирования заработной платы будут направляться только в те учреждения, в которых будет эффективная кадровая политика.

Александр Беглов отметил эффективность состоявшейся встречи и высказал пожелание проводить их регулярно. Для этого он предложил главным врачам создать Совет по развитию здравоохранения при Губернаторе Санкт-Петербурга. Медицинское сообщество эту инициативу поддержало.