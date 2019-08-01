В Пентагоне подтвердили подготовку бойцов для сирийской группировки

В Пентагоне подтвердили, что в районе Эт-Танфа в Сирии США готовят бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство*».

«Партнером коалиции в районе Эт-Танфа является «Магавир Ас-Саура». «Магавир Ас-Саура» продемонстрировала свою эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф», – сообщили в пресс-службе коалиции РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что США намерены продолжить свою деятельность по обучению сил коалиции в районе Эт-Танфа для эффективной борьбы с ИГ.

Как заявил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в радиусе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведется подготовка боевиков для проведения диверсий, совершения террористических атак, а также нападений на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Рудской обвинил США в разграблении Сирии и продаже сирийской нефти.

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