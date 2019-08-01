Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили в справочной НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

В справочной сообщили, что Чурикова была выписана из медучреждения, передает РБК.

Выписку актрисы также подтвердила ее коллега по театру Елена Шанина, передает РИА «Новости».

Напомним, 18 июля актриса была госпитализирована – во время спектакля «Старая дева» она внезапно упала со сцены. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.