В МЭШ опубликованы более 250 исторических фотографий в честь 80-летия ВДНХ

Пользователям библиотеки «Московской электронной школы» («МЭШ») стало доступно электронное издание «От ВСХВ к ВДНХ», выпущенное Главным архивным фондом столицы (Главархивом) в честь 80-летия выставки. На его страницах представлено более 250 фотографий из Архивного фонда города, иллюстрирующих этапы развития выставочного комплекса.

В электронной книге также описана история выставочного комплекса в двух главах. Тексты доступны на русском и английском языках. Первая глава посвящена периоду с 1939 по 1959 год, вторая – с 1959 по 2019 год, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Тексты составлены на основе большого количества источников, в том числе архивных документов. В конце каждой главы – подборка фотографий соответствующего периода.

«Перед пользователями «МЭШ» открывается фотолетопись жизни выставки на протяжении восьми десятков лет, ее насыщенной истории. В издании можно встретить примеры удивительных достижений советской науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, а также полюбоваться видами возрожденной уже в наше время территории ВДНХ, готовящейся отметить юбилей. В объективы фотокамер корреспондентов ТАСС попали демонстрация 16 июня 1959 года, посвященная открытию ВДНХ, а также визиты на выставку высокопоставленных зарубежных гостей, включая глав государств Вьетнам и США – Хо Ши Мина и Ричарда Никсона. Кроме того, на фотографиях можно увидеть образцы снаряжения первых советских космонавтов, макеты межпланетной станции, планетохода и многое другое», – сообщил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Глава ведомства добавил, что издание было выпущено в честь 80-летия выставки в бумажной версии ограниченным тиражом и в продаже его найти невозможно. Сейчас оно доступно для горожан в электронном виде. Найти книгу можно в библиотеке «МЭШ», вбив ее название или же фразу «Главное архивное управление города Москвы» в поисковую строку.

«Мы очень рады, что это уникальное издание теперь доступно пользователям «МЭШ». Его могут использовать учителя начальной школы, а также педагоги пятых – 11-х классов на уроках окружающего мира, истории, обществознания и английского языка. Оно позволяет педагогу наглядно объяснить, как зарождался и развивался выставочный комплекс, а также помогает увидеть, например, те павильоны, которые не сохранились до наших дней. Школьники могут сравнить, что представляла собой выставка несколько десятилетий назад и как она выглядит сейчас, когда идет активное возрождение комплекса. По электронной книге ученики могут самостоятельно изучать материал для подготовки к контрольной работе, реферату или докладу», – рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

В онлайн-издании представлены работы известных советских фотографов Бориса Игнатовича, Михаила Трахмана, Наума Грановского, Николая Боброва и других.

Самые ранние снимки датируются 1923 годом. Это работы известного фотографа Петра Павлова. На них можно увидеть постройки Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки на Пушкинской набережной – предшественницы ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки).

Среди наиболее интересных снимков 1939 года того же фотографа – изображения павильона звукозаписи «Говорящее письмо» и павильона «Главхладпром», выполненного в виде белоснежного айсберга со скульптурой белого медведя наверху. Эти строения до наших дней не сохранились. Фотографии Игнатовича также покажут, как в 1939 году выглядели киоски по продаже табачных изделий, прохладительных напитков, галантерейной и сувенирной продукции.

Архивные фотографии также представят в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ с 31 июля по 3 ноября. Здесь покажут снимки, запечатлевшие жизнь и развитие выставки с 1940-х годов до настоящего времени.

Кроме того, 1 августа в правом крыле арки главного входа начнет работать музей ВДНХ. Здесь можно будет узнать об истории комплекса, об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов.

Музей ВДНХ и фотовыставка в павильоне «Рабочий и колхозница» будут работать бесплатно до 8 сентября.

На территории ВДНХ в честь юбилея до конца года на ВДНХ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Горожан ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. Основные празднества пройдут с 1 по 4 августа. Гости смогут увидеть выступления известных артистов, принять участие в мастер-классе по созданию короткометражных фильмов, а также побывать на гастрономическом фестивале «Дружба народов». В юбилейном концерте, который состоится вечером 1 августа, примут участие звезды советской и российской эстрады – Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Ольга Кормухина, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, Стас Пьеха, группы «Земляне», Uma2rman и многие другие.

ВДНХ ежегодно посещают 30 млн человек. На площади более 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны.