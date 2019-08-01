Семь человек пострадали в Долине Смерти из-за крушения истребителя ВМС США

В результате крушения истребителя ВМС США F/A-18E пострадали семь человек, сообщил представитель национального парка Долина Смерти в Калифорнии Патрик Тейлор.

Пострадавшие получили легкие травмы. Отмечается, что в момент крушения самолета они находились в Каньоне «Звездных войн».

Ведется поиск пилота, передает РИА «Новости».

Напомним, самолет разбился в американском штате Калифорния.