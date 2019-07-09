Правительство озвучило позицию по дорогам без ограничения скорости

Власти не планируют вводить в России дороги без ограничения скорости, как это сделано в Германии, однако увеличение скоростного лимита на дорогах высокой категории возможно, заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Нет, (безлимита, как в Германии) не будет. У нас нет таких планов», – передает слова Акимова РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что у России есть возможности увеличить скоростной лимит на трассах высокой категории.

«Там нет для этого просто ограничений никаких, и это не влечет никаких опасностей, у нас существует информационная система о местах концентрации ДТП и это точно не эти трассы», – добавил Акимов.

Он подчеркнул, что какое-то ограничение скорости сохранится.

Ранее сообщалось, что российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса готовит поправки в ГОСТ, которые разрешат устанавливать на некоторых трассах федерального значения скоростной лимит в 130 км/ч.