Путин напомнил участникам проекта «Ночь карьеры» про демографические задачи

Президент России Владимир Путин пошутил про проект «Ночь карьеры», предлагающий участникам делиться практическим знаниям в самых разных отраслях.

«Ночь карьеры» – это звучит впечатляюще», – улыбнулся президент в ответ на приглашение поучаствовать в мероприятии.

Один из организаторов мероприятия пояснил, что эти мероприятия проводятся в Ельцин-центре, в них участвуют более сотни различных работодателей.

Путин про «Ночь карьеры»: По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии pic.twitter.com/Psl2XEUmzk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

«Конечно, это здорово, неважно, по ночам этим заниматься [или в другое время]. Хотя по ночам другие задачи должны стоять. В сфере демографии», – добавил глава государства. Видео опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

На сайте мероприятия сообщается, что «Ночь карьеры» – это «уникальное и масштабное карьерное мероприятие Екатеринбурга, альтернатива традиционным дням карьеры и ярмаркам вакансий». Организатором проекта указан Уральский федеральный институт. Событие проходит в Ельцин-центре.