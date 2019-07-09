Американскую женщину-ученого нашли мертвой в пещере на Крите

В пещере на греческом острове Крит обнаружили мертвой женщину-ученого из США, которая приехала для участия в научной конференции, сообщает газета «Катимерини» со ссылкой на представителей полиции.

Научного сотрудника дрезденского Института молекулярной клеточной биологии и генетики Общества Макса Планка 59-летнюю Сюзанну Итон искали около недели после того, как она пропала 2 июля, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что женщина отправилась утром на пробежку и пропала. Семья пропавшей объявила за информацию о местонахождении ученого награду в размере 50 тыс. долларов.

В специальном аккаунте в социальных сетях, который посвящался поискам Итон, предположили, что во время пробежки биолог могла спрятаться в каком-то укрытии в тени, так как ей стало плохо из-за жары.

При этом ранее институт заявил, что их сотрудница была прекрасным атлетом и обладала черным поясом по тхэквондо.

Сейчас причины смерти Итон должна будет установить патологоанатомическая экспертиза.