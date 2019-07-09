Отток капитала из России увеличился в 2,5 раза за полгода

Согласно оценке ЦБ, с января по июнь 2019 года чистый отток капитала из России вырос в 2,5 раза (до 27,3 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,1 млрд долларов).

В Банке России рассказали, что в формировании этого показателя главную роль сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами, пишет «Интерфакс».

«Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя. Международные резервы в результате операций выросли на 35,2 млрд долларов главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг», – сообщили в ЦБ.

Ранее Центробанк прогнозировал отток капитала из России в 2019 году на уровне 25 млрд долларов.