Парламент Молдавии признал незаконным утверждение Харунжена на пост генпрокурора

Парламент Молдавии признал незаконным утверждение на должность генерального прокурора Эдуарда Харунжена и обратились к президенту страны Игорю Додону с просьбой о его отставке.

Во вторник соответствующий проект решения одобрили фракции Партии социалистов Молдавии, Партии действия и солидарности и «Платформы «Достоинство и правда», представляющие парламентское большинство, передает ТАСС.

Отмечается, что в стране кандидатура генерального прокурора предлагается на утверждение главе государства Высшим советом прокуроров.

«Харунжен, который исполнял обязанности генпрокурора и был членом ВСП, мог влиять на решения совета», – пояснил депутат Сергей Литвиненко, который представлял проект решения.

По его словам, это противоречит закону о прокуратуре и правилам проведения конкурса.