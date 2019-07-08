Семья из Курска отсудила у Минфина 2,2 млн рублей за пропавший клад

Супруги из Курска получат вознаграждение за найденный ими клад, несмотря на то, что он пропал при транспортировке из полицейского участка в Гохран, а на его месте обнаружили лишь три гаечных ключа и степлер.

Галина и Александр Снегиревы выиграли в суде дело против Минфина. Теперь ведомство должно выплатить супругам 2,2 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Это равняется 50% от стоимости пропавшего клада из золотых монет дореволюционной чеканки, которые во время ремонта обнаружил в стеклянной бутылке Снегирев.

Напомним, клад из 260 редких золотых монет Российской империи конца XIX – начала XX века пропал по дороге из Курска в Москву.