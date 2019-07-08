Удар молнии задержал рейс из Челябинска

Самолет компании Red Wings, направлявшийся из турецкой Анталии в Челябинск, попал в грозу. В результате вылет обратного рейса задерживается более чем на 12 часов «по техническим причинам».

«Самолет, следовавший из Анталии в Челябинск, ночью в понедельник прошел через грозу. Вылет этого самолета в Анталию задержан по техническим причинам. С бортом работают техники», – сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта РИА «Новости».

Отмечается, что, вылет ожидают 218 человек.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Челябинска в Анталию должен был вылететь в 01.40 (23.40 мск воскресенья), но был задержан до 14.00 (12.00 мск).

По информации паблика «Типичный Челябинск», в борт, летевший из Антальи, попала молния во время захода на посадку, никто не пострадал.

«Самолет был поврежден (левый бок), вроде краску задело, и судно не может летать с такими повреждениями. Мы должны были улететь в 01.40. Сначала рейс откладывали – на час, на два. В итоге около четырех вышел представитель авиакомпании, объяснил ситуацию, сказал, что около восьми приедут техники, будут смотреть, что с самолетом, тестировать его», – рассказали пассажиры.

Ранее сообщалось, что рейс из Нижневартовска в Уфу был задержан на девять часов из-за выпущенного надувного трапа.

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