Житель Башкирии зарезал всю свою семью

Следственный комитет по республике Башкортостан сообщил, что мужчина в одном из сел Кугарчинского района зарезал троих родственников, после чего сдался полиции.

«Как установлено следствием, 5 июля подозреваемый, находясь на территории своего семейного домовладения, нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери, 59-летний отец попытался убежать от сына, однако, тот настиг его на территории участка соседей и также нанес удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Затем мужчина обратился в местный отдел полиции, где сообщил о содеянном», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Мужчину задержали, на место тройного убийства выехала следственно-оперативная группа, ведется следствие.

В отношении подозреваемого планируют провести психиатрическую экспертизу.

Напомним, в октябре 2018 года в Москве полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве родителей и бабушки. Мотивом убийства послужил бытовой конфликт.