В Раде объяснили, кому достанется земля Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал опасения в связи с намерением президента Украины Владимира Зеленского распродать украинские земли.

Как заявил Рабинович, команда Зеленского намерена после победы на предстоящих парламентских выборах «приступить к полномасштабной приватизации и рынку земли». По словам депутата, «продажа земли Украины – это главная мечта всех тех иностранцев, которые для этого сюда и приезжали», передает RT со ссылкой на «112 Украина».

За рубежом понимают, что Украина – страна бедная, «особо здесь не наворуешь, но вот земля, уникальная земля Украины – это их задача», сказал Рабинович.

По словам депутата, земля достанется тем, «у кого есть деньги».