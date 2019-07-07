Пушков оценил «жуткую истерику» Британии и Украины из-за ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на решение ПАСЕ восстановить российскую делегацию в правах.

«Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради «защиты ценностей и принципов» Совета Европы», – написал он в своем Twitter.

При этом, отметил сенатор, они точно промолчат по поводу нарушения самой Британией принципов свободы прессы.

«Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии», – заключил сенатор.

Напомним, МИД Великобритании отказал журналистам RT в аккредитации на «глобальную конференцию по свободе прессы» из-за якобы отсутствия свободных мест.