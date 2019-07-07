Министр науки оценил значение победы российской команды в GMC

Министр науки и высшего образования России отметил, что победа российской команды в Global Management Challenge – это знаковый показатель качества бизнес-образования России. По его словам, победители престижных кадровых конкурсов будут востребованы в ведущих корпорациях.

«Global Management Challenge – один из престижных управленческих чемпионатов, который позволяет подтвердить компетенции сотрудников и руководителей бизнеса любой величины, государственных служащих, студентов и аспирантов. Шестая победа сборной России в мировом финале – это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах», – написал он в своем Facebook.

Он добавил, что в команде победителей выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны – РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета.

«Сегодня в стране присутствует высокая потребность в высококвалифицированных молодых кадрах, которые помогут обновлению управленческого состава. Поэтому нет сомнения, что победители престижных кадровых конкурсов будут востребованы как специалисты в ведущих российских корпорациях. Министерство науки и высшего образования РФ открыто для новых идей и готово оказывать поддержку другим нашим талантливым ребятам из числа победителей», – указал министр.

Ранее сообщалось, что команда России, состоящая из участников проектов платформы «Россия – страна возможностей» (конкурс «Лидеры России» и кубок «Управляй!»), стала победителем мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в Екатеринбурге.

Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что особенно ценен тот факт, что победителями чемпионата стали даже не финалисты, а полуфиналисты «Лидеров России».