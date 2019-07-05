Появились данные о доступе арестованного помощника полпреда к гостайне

Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев имел доступ к секретным сведениям, сообщают СМИ.

Должность помощника полпреда предусматривает наличие доступа к государственной тайне, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента.

Напомним, помощник полпреда президента в УФО Воробьев был арестован в пятницу по подозрению в государственной измене. Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.