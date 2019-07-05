Тела погибших подводников доставили в Петербург

Источник в транспортных структурах Северо-Западного федерального округа рассказал, что тела подводников, погибших в Баренцевом море, доставлены в Санкт-Петербург.

«Да, борт [с телами подводников] прибыл», – передает ТАСС слова источника.

В пятницу сообщалось, что погибших в Баренцевом море моряков-подводников похоронят на Серафимовском кладбище Петербурга.

Напомним, ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.