Онищенко посчитал запрет на смартфоны в школах нереализуемой идеей

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, а также экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что невозможно полностью запретить детям использование смартфонов в школах.

По его словам, в настоящий момент смартфоны являются частью образовательных технологий: они используются во время дистанционного выполнения заданий. В то же время Онищенко считает, что работу с ними важно регламентировать, пишет «Интерфакс».

Он сообщил, что во многих образовательных учреждениях ученикам запрещено использовать мобильные телефоны во время уроков, и гаджеты просят сдавать до момента выхода из школьных стен.

По мнению Онищенко, нет оснований для изменения законодательства, так как вопрос со смартфонами возможно решить на уровне санитарных правил.

«Сегодня это нормируется с точки зрения гигиены, это нормируется санитарными правилами, которые действуют и были утверждены примерно 15 лет назад. Но в то время телефоны были действительно телефонами, сегодня это уже и библиотека, и развлечение, и персональный компьютер», – считает депутат.

Он также напомнил, что существует «ограничитель, который нормирует время, которое ребенок может проводить у телефона», а благодаря смартфону родители могут отслеживать местоположение своих детей в режиме онлайн.

Так Онищенко ответил на предложения спикера Совфеда Валентины Матвиенко о запрете телефонов для школьников.