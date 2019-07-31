Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.

«На все 100%», – сказал Брайденстайн в ответ на вопрос от участников профильной конференции в Атланте о том, заслуживает ли премии МКС.

В ходе форума, посвященного коммерческой эксплуатации орбитального комплекса, он добавил, что это хорошая идея, и поинтересовался, можно ли присудить Нобелевскую премию аппарату, передает ТАСС.

В ответ из зала задали вопрос, как Брайденстайн относится к присуждению награды ему самому.

«Я ее точно не заслуживаю», – поделился мыслями руководитель НАСА.

Отмечается, что автор первого вопроса представилась как одна из основателей американской интернет-платформы Change.org. Идею о присуждении Нобелевской премии мира МКС озвучила федерация космических видеоигр. В настоящее время ее поддержали 23 человека.