Шойгу сказал, чем занимались погибшие в Североморске подводники

Моряки, находившиеся на подводной лодке Северного флота, являлись высококлассными специалистами, они исследовали гидросферу Земли, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами – высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

В среду в Североморск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. В качестве возможных причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взрыв газа.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Позже было названо место службы погибших.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой трагедии.