На Украине освободили «водителя» тягача «Бука» из дела о сбитом Boeing

Завершился срок заключения экс-начальника службы тыла ДНР Дмитрия Куприяна (позывной «Батя»), якобы являющегося «похитителем» тягача для перевозки ЗРК «Бук», из которого, по мнению Киева, был сбит Boeing летом 2014 года.

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июля текущего года, но из-за «плохого поведения под стражей» за ним установлен административный надзор сроком на год. В ночное время он обязан находиться дома, четыре раза в месяц отмечаться в полиции, сообщают «Украинские новости».

Ему запретили посещать рестораны, кафе, бары и магазины для приобретения спиртных напитков.

17 июля сообщалось, что СБУ якобы задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук». Из него якобы был сбит Boeing 777 в Донбассе.