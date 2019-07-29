В Швеции нашли неожиданное объяснение неверию россиян в высадку американцев на Луну

Шведский журналист Давид Исакссон в своей статье для Västerviks-Tidningen признался, что был очень удивлен, когда узнал, что многие россияне не верят в высадку американцев на Луну. Он сделал неожиданное предположение о том, чем мнение граждан России можно объяснить.

Исакссон рассказал, что примерно 10 лет назад обсуждал с русским другом высадку американцев на Луну. Тогда его товарищ признался, что больше склоняется к тому, что американцы были на Луне, но не совсем в этом уверен. «Я очень удивился. Это был умный и приятный человек. А мне казалось, что не верить в высадку на Луну – все равно что считать Землю плоской», – приводит содержание статьи шведского издания «ИноСМИ».

Автор публикации привел результаты прошлогоднего соцопроса, согласно которому 57% россиян считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.

«Трудно сказать, почему подобные сомнения так распространены в России, но, возможно, все дело в том, что в области космонавтики весь мир помнит только достижения США», – предположил автор статьи.

Он напомнил, что в мире недавно широко праздновалось 50-летие высадки на Луну. Но поначалу самым первым и лучшим в мире в этой области был Советский Союз, отметил Исакссон.

«Именно СССР отправил первого человека на орбиту, именно советский космонавт впервые вышел в открытый космос, и первая женщина-космонавт тоже была из СССР. Однако мир об этом почти не вспоминает», – подчеркнул автор статьи.

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Шведский журналист отметил, что иностранное телевидение никогда не посвятит целый вечер хвалебным передачам в память о Юрии Гагарине, как это было с 50-летием высадки американцев на Луну.

«В России все по-другому», – отметил он, подчеркнув, что «мало какой герой может сравниться с Гагариным». Журналист рассказал о празднуемом в России 12 апреля Дне космонавтики, а также о том, что Гагарин в России «упоминается в самых разных контекстах», например, в его честь назвали большой хоккейный турнир. Также Исакссон напомнил о недавно снятых в России фильмах «с большим бюджетом» о первом полете Гагарина и о выходе Алексея Леонова в открытый космос.

«Между прочим, Советский Союз первым послал в космос не только людей, но и животных. Здесь память россиян и жителей остального мира тоже работает по-разному. В то время как мир помнит первую отправленную в космос собаку по кличке Лайка, в России главные герои – Белка и Стрелка», – пишет Исакссон, отмечая, что Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми.

«И американская, и советская космические программы – это, конечно, не только выдающиеся технические достижения, но и вопрос пропаганды. Поэтому, пожалуй, вполне естественно, что каждая страна чтит память о собственных достижениях», – заключил шведский журналист.

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