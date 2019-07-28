ФБР начала розыск «розовой бандитки»

Федеральное бюро расследований США назначило награду в 10 тыс. долларов за информацию о «розовой бандитке», на счету которой ограбление четырех банков, сообщил телеканал Fox News.

Сообщается, что четыре случая произошли за последние восемь дней, причем дважды при девушке имелась розовая сумочка, которая и вдохновила правоохранителей не такое прозвище, передает РИА «Новости».

Ограбления совершались в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвании, Делавэре и Северной Каролине.

Девушка действовала по одной простой схеме: подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.

В ФБР не уточняют, сколько денег похитительнице удалось заполучить.

Напомним, в середине июля мужчина, переодетый инкассатором, забрал в одном из автосалонов Ярославля 5 млн рублей и уехал на велосипеде.