Все детсады Смоленска решили проверить после вспышки кишечной инфекции

Проверки санитарных норм пройдут во всех детских садах Смоленска после вспышки кишечной инфекции в одном из дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации города.

Острая кишечная инфекция была выявлена в пятницу у восьми детей и трех работников детского сада №80 в Смоленске, говорится на сайте администрации.

Для предотвращения распространения заболевания в учреждении был объявлен карантин.

Ситуацию обсудили на совещании под руководством главы администрации города.

«Андрей Борисов потребовал от подчиненных провести проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм во всех детских садах города», – говорится в сообщении.

По данным мэрии, в ходе предварительного обследования в детском саду выявили ряд замечаний, касающихся технологии обработки и хранения продуктов, а также соблюдения температурного режима.

Кроме того, были замечания и по наличию у персонала актуальных медицинских книжек.

Глава города также подписал документ, официально позволяющий родителям уйти на больничный в связи с карантином в детском саду.

Ранее массовое заражение детей произошло в Хабаровске из-за прогулки у фонтана.