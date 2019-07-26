Подруга убитой в Раменском рассказала о ней

Надежда Лежукова, подруга убитой женщины в Раменском, рассказала, что Наталья Басова одна воспитывала ребенка и мечтала об обычном семейном счастье.

Подруга сообщила, что Наталья родилась в Тамбове, но потом переехала в Раменское и поступила в лицей №103, где они и познакомились, передает «360».

Надежда рассказала, что мужчина, который был отцом дочери, бросил семью. После этого Басова уехала на родину, но вскоре вернулась в Раменское, сняла комнату и устроила ребенка в детский сад.

«Она выкручивалась сама, всегда своими силами. Никто ей не помогал, потому что у отца своя жизнь, она у него не просила, наоборот сама отцу помогала», – поянила Надежда, добавив, что мать подруги умерла.

Сама убитая работала в том же частном детском саду. «Жила на эту зарплату. Там зарплата копейки была. Она выкручивалась как могла, продукты оттуда таскала. Дочка была бесплатно в этом садике», – уточнила Надежда.

Однако об Артеме Шустове, подозреваемом в убийстве, она от Натальи не слышала. «Хотела обычного семейного счастья. Все искала мужа и, наверное, отца для своей дочки, а попался вот такой изверг», – отметила девушка.

Напомним, накануне в Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый и задержала его.

Во время допроса, он признал свою вину и написал чистосердечное признание, отметив, что убил девушку из-за ревности.