Умер народный артист Анатолий Торопов

Народный артист России Анатолий Торопов умер на 92-м году жизни, сообщили в Государственном академическом Малом театре.

«25 июля скончался народный артист России Анатолий Михайлович Торопов. Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», – сказано в сообщении на сайте Малого театра.

Там уточняется, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Анатолий Торопов родился в 1928 году в Пятигорске, а в 1952 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего был принят в труппу Малого театра.