В доме переселенцев из аварийного жилья под Петербургом произошел взрыв

В жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области взорвался газовый баллон и обрушился балкон, сообщил источник в экстренных службах.

«Произошел взрыв газового баллона, вследствие чего обрушился балкон. По предварительной информации, один человек получил травмы», – сказал собеседник ТАСС.

В соцсетях опубликовали фото обрушенного балкона. По этим сведениям, ЧП произошло по адресу Октябрьская улица,1.

Издание 47news сообщило, что дом был возведен порядка двух лет назад, его построили для переселения из аварийного жилья. На место выехал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.