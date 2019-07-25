МЧС опровергло информацию о пожаре в лесу на западе Москвы

В ГУ МЧС Москвы опровергли сообщение о крупном лесном пожаре на западе столицы.

В ведомстве отмечают, что за крупный лесной пожар москвичи приняли учения пожарных. Огня на самом деле не было, передает РИА «Новости».

«Информация о возгорании лесного массива в Тропарево не соответствует действительности. Возгорания нет. Проводятся учения», – говорится в релизе.

Представитель экстренных служб пояснил, что изначально информация поступила от очевидца.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что на западе Москвы загорелся лес на площади более 350 кв. метров, а неподалеку расположены два детских сада.